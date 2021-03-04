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الخميس، 04-03-2021 12:24 م

فيديو جديد للفنان جورج وسوف يثير الجدل!.. شاهد

جورج-وسوف


الوكيل الاخباري - يحرص الفنان السوري جورج وسوف على ممارسة التمارين الرياضية وهو ما ظهر من خلال مقطع نشره مؤخراً عبر حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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وظهر فيه وهو يقوم بأحد التمارين بالاستعانة بآلة رياضية. لكن تبين أنه لا يحب ذلك وهو ما كشفه من خلال التعليق حيث اعتبر أن ممارسة الرياضة نوع من العقاب اليومي الذي يفرض عليه وكتب: "القصاص اليومي".

 

ولفت بهذا أنظار عدد كبير من متابعيه ومعجبيه وشجعه الكثير من هؤلاء على المواظبة على ممارسة التمارين لأن هذا يعود بالفائدة الكبيرة على صحته. وحقق في ساعات قليلة بعد نشر المقطع أكثر من 104 آلاف مشاهدة.



لها

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