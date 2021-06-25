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الجمعة، 25-06-2021 08:51 ص

فيديو .. دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها في أول ظهور لها

دنيا


الوكيل الإخباري - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال فيديو مسجل في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه.

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وقدمت دنيا سمير غانم الشكر لكل من ساندها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التي ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.


وكشفت دنيا سمير غانم عن تنفذها لوصية والدها التي أوصاها بها وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرا خاصا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.


ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية و برعاية المجلس القومي للمرأة و محافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

 

 

البيان


 




 

 


 

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