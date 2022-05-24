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الثلاثاء، 24-05-2022 04:47 م

فيديو .. دنيا سمير غانم في لندن

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وثقت من خلاله زيارتها إلى متحف "مدام توسو" في مدينة لندن.

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وظهرت دنيا سمير غانم وقد أخذت صور إلى جانب تماثيل شمع لمجموعة من المشاهير، نذكر منهم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المغنية العالمية بيونسيه، المغنية العالمية تايلور سويفت، الأميرة الراحلة ديانا، الممثلة الأميركية زيندايا وغيرهم من المشاهير.


وتفاعل المتابعون مع منشور دنيا سمير غانم هذا، وعبروا عن إعجابهم بطريقة تمضيتها عطلتها الصيفية.

 



 




 

 


 

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