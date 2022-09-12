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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 12-09-2022 12:17 م

فيديو.. رد فعل قاتل الإعلامية شيماء جمال لحظة الحكم بإعدامه

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الوكيل الإخباري - أصيب القاضي أيمن حجاج، بالصدمة لحظة إعلان محكمة مصرية، يوم الأحد، إحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.

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وأظهر مقطع فيديو، القاضي وهو ينحني تماما ويبدأ في البكاء، قبل أن يلتقطه موظفو المحكمة، ويشرعون في إخراجه من القفص، تمهيدا لإعادته إلى سجنه، في انتظار الرأي الشرعي للمفتي في إعدامه، وشريكه حسين الغرابلي.

 

وفي نفس الوقت تعالت صيحات “الله أكبر” من خلال إحدى الحاضرات للجلسة في المحكمة فور النطق بالحكم، بحسب ما أظهر الفيديو.

 

و أن الصدمة داهمت القاضي المتهم الأول، فيما صرخ المتهم الثاني (الشريك) بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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