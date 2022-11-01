فيديو.. سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء

الوكيل الإخباري - دخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في نوبة بكاء حادة، كاشفة النقاب عن حرمانها من رؤية أبنائها لمدة 5 سنوات كاملة.





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وقالت سوزان نجم الدين، خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC المصرية: “ظللت 5 سنوات بعيدة عن أبنائي ولم أرهم مرة واحدة وهذه الفترة ذبحتني وذبحت أبنائي، موضحة أن هذا الغياب كان قسريا، وعندما عادوا فوجئت باختلاف تكوينهم الجسدي.



بكاء سوزان نجم الدين جاء عقب الاستماع إلى رسالة صوتية وجهها إليها أبناؤها عبر البرنامج، لتعلق قائلة: “أولادي عمرهم ما اشتكوا لي من شيء، وهذه لحظة رائعة وأنا فخورة برسالة أبنائي فهم أجمل وأكبر ثروة لي”.

وحول طريقتها في تربية أبنائها، قالت الفنانة السورية: “النظام هو أساس أي عائلة لذلك يجب تعليم الأبناء على النظام عندما يبلغوا سن 6 سنوات”.





صوت بيروت انترناشونال