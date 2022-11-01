الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تؤكد: لا نقص أو انقطاع للأدوية في المملكة

اعلان هام من السفارة الأمريكية في الأردن للطالبات الجامعيات

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

التربية توضح بشأن شروط الرحلات المدرسية

سلطة النقد الفلسطينية تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة "الخمسين ديناراً أردنياً"

وزير التربية يحيل 15 مستشاراً إلى التقاعد

مدعوون لإستكمال إجراءات التعيين في بنك تنمية المدن والقرى - أسماء

214 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

الصحة تطلب أطباء اختصاص - تفاصيل

الثلاثاء، 01-11-2022 01:19 م

فيديو.. سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء

102a50a6-word-image-23


الوكيل الإخباري - دخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في نوبة بكاء حادة، كاشفة النقاب عن حرمانها من رؤية أبنائها لمدة 5 سنوات كاملة.

اضافة اعلان

وقالت سوزان نجم الدين، خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC المصرية: “ظللت 5 سنوات بعيدة عن أبنائي ولم أرهم مرة واحدة وهذه الفترة ذبحتني وذبحت أبنائي، موضحة أن هذا الغياب كان قسريا، وعندما عادوا فوجئت باختلاف تكوينهم الجسدي.

بكاء سوزان نجم الدين جاء عقب الاستماع إلى رسالة صوتية وجهها إليها أبناؤها عبر البرنامج، لتعلق قائلة: “أولادي عمرهم ما اشتكوا لي من شيء، وهذه لحظة رائعة وأنا فخورة برسالة أبنائي فهم أجمل وأكبر ثروة لي”.

 

وحول طريقتها في تربية أبنائها، قالت الفنانة السورية: “النظام هو أساس أي عائلة لذلك يجب تعليم الأبناء على النظام عندما يبلغوا سن 6 سنوات”.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
01-11-22-685507267

كارول سماحة تحتفل بذكرى زواجها التاسع- فيديو

9202112154326876304725

خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد-صورة

حقيقة-بتر-قدم-الفنان-بيومي-فؤاد1

بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ينضمان لفيلم 'اتنين على اتنين' مع غادة عبد الرازق

474747

انطلاق تصوير الجزء الرابع لمسلسل "اللعبة" الأسبوع المقبل

RIGHTS-of-ETBILARABI

سارة الطباخ تكشف موقف محمد الشرنوبي بعد الحكم القضائي الأخير

176-103301-haifa-wehbe-series-will-not-wait-ramadan-2021_700x400

بعد الضجة التي أحدثتها صورها.. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها

أخبار متعلقة
000-1-730x438

حسين فهمي يكشف شخصيته في أول مسلسل قصير 'عودة البارون'-فيديو