فيديو صادم يوثق لحظة وفاة المغني مايكل بنجامين على المسرح بباريس

الوكيل الإخباري - لا تزال وفاة الفنان الهايتي مايكل بنجامين محط اهتمام الجمهور بعد وفاته على المسرح أمام جمهوره أثناء إحيائه حفلاً فنياً في العاصمة الفرنسية باريس.



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وسقط الفنان الشاب بشكل مفاجئ على وجهه أمام عشرات الآلاف من الجمهور، ليتحول استمتاعهم بالحفل إلى مأتم حزناً عليه، حيث حضر الصليب الأحمر إلى المكان ولم يتمكنوا من إسعافه وفارق الحياة.



وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن مايكل بينجامين ذا الـ 41 ربيعاً، قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، كانت سبباً في إنهاء حياته خلال حفل الاحتفاء بمرور 20 سنة على انطلاف فرقته Accor Arena، وذلك في بيرسي الفرنسية.



وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الأجنبي وسقوطه على خشبة المسرح، وسط تفاعل الكثيرين وصدمتهم من هذه النهاية المأسوية.

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