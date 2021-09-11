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السبت، 11-09-2021 01:56 م

فيديو صادم يوثق معاناة ياسمين عبد العزيز مع المرض

ياسمين


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، في "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق لقطات من معاناتها مع المرض، خلال رحلة علاجها بسويسرا، على أنغام أغنية "هنغني كمان وكمان".

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وعلقت ياسمين عبد العزيز على هذا المقطع قائلة: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا".


وأضافت: "الحمد لله انا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو..رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في ازمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".


وتوجهت لمتابعيها قائلة: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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