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الخميس، 11-11-2021 11:43 ص

فيديو طريف لـ ماجدة زكي وهي تحتفل بعيد ميلادها

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الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية ماجدة زكي بعيد ميلادها وإنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تم توثيق اجواء الإحتفال.

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وظهرت بالفيديو تغني وتقطع قالب الكيك، الذي كان على شكل عقرب، والسبب أن ماجدة من مواليد هذا البرج.

 

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين وتفاعلوا معه بالتعليقات.

إذ هنأوها بعيد ميلادها وتمنوا لها عاما مليئاً بالنجاح، فكتب أحدهم: "العمر كله ان شاء الله"، وقال آخر: "كل عام الفنانة ماجدة زكي وهي بألف خير الله يسعدها".

 

 

المصدر - الفن 

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