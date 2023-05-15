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الإثنين، 15-05-2023 03:56 م

فيديو- طفلة تجهش بالبكاء في حفل محمد رمضان .. وهكذا تصرف !

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفلاً جماهيرياً في ولاية هيوستن، ضمن جولته الغنائية في أميركا، حيث قدّم مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماسة.

وتصدر مقطع فيديو من الحفل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب محمد رمضان من منظّمي الحفل السماح لطفلة بالصعود إلى المسرح، بعد أن لاحظ بكاءها عندما رأته، ليقوم بمواساتها.

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ونشر محمد رمضان على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تصعد الى خشبة المسرح، منهارةً في البكاء بعد رؤيتها محمد رمضان الذي احتضنها وقال لها: "جاية هنا علشان تتبسطي... مش علشان تعيطي".


وكتب تعليقاً على الفيديو، قال فيه: "أنا بحب معجبيني"، لتنهال عليه التعليقات التي أثنت على تصرفه مع الفتاة.

 



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