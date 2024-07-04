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الخميس، 04-07-2024 12:40 م

فيديو- ظهور دانييلا رحمة بفستان الزفاف إلى ناصيف زيتون

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الوكيل الإخباري- تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه مسرّب من حفل زفاف الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة إلى الفنان السوري ناصيف زيتون، وقد ارتدت فيه فستان زفاف من المفترض أن يحمل توقيع المصمّم اللبناني-العالمي نيكولا جبران.

وتمّيز الفستان بقصّة تُعانق الجسم، وجاء بقماش الدانتيل المخرّم والشفّاف في الأكمام الطويلة، مع ذيل قصير أكثر اتساعاً من الجزء العلوي.

ولم يتم التأكد من صحة اللقطة التي شاركها حساب "شربليتا"، علماً أن حفل الزفاف أُحيط بالسرّية التامة، واقتصر الحضور على عدد قليل من أهل العروسين والمقرّبين، ولم يتجاوز المدعوون للحفل الأربعين شخصاً.

ومنع العروسان دخول وسائل الإعلام إلى حفل زفافهما، وكذلك التصوير، إذ تم وضع كل هواتف المدعوين في خزائن مخصّصة لمنع استخدام الكاميرات.

ومن المتوقع أن يختار الثنائي مجموعة صور موحّدة ومحدّدة يُصار إلى مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام لاحقاً.

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