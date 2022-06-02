فيديو- عاصي الحلاني يطرح كليب "ضحكة حبيبي"

الوكيل الإخباري-طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنيتة الجديدة "ضحكة حبيبي" على يوتيوب.

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الأغنية صورها على شكل فيديو كليب من كلمات عبير ابو اسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع موسيقي هادي كريم، ميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة.



وتقول كلمات الأغنية:

"ضحكة حبيبي بالدني

مين قال اني بزعلو

يا ضحكة غللي واسكني

لا تتركي الوج الحلو





لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم

ما ابخلك

خلي الزعل فيي انا

والضحكة يا عمري الك



يا عيون ملياني حكي

بكل الدني ما بدلن

عيونك ما خلقو للبكي

خيرني مين مزعلن".



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