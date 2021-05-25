فيديو : فنانة مصرية تفقد والدتها ومربيتها بعد 27 عاما من البحث

الوكيل الإخباري - أنس عشا - قبل عامين ضج الوسط الفني المصري بحكاية الفنانة المصرية الشابة نانسي صلاح، وذلك بعد أن أوجعت جميع متابعي برنامج المذيعة "منى الشاذلي" ، عندما سردت تفاصيل تلك القصة المؤلمة والتي قادتها للتمثيل والنجومية .

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نجمة برنامج "SNL" غابت عن والدتها منذ كان عمرها "3" سنوات ولمدة "27" عام، وذلك بسبب انفصال والديها، حيث فضل والدها قطع العلاقات كاملة، ولتقرر أن تدخل عالم الإعلانات ومن ثم الدراما على أمل أن تشاهدها والدتها وتعرف مكانها ، وهو ما حصل حقا بعد ذلك.

وفي استكمالها لحديثها بتلك المقابلة، شكرت الفنانة سيدة "من أقربائها" وتدعى ميرفت، وصفتها بأنها من قامت بتربيتها وسبب نجاحها ووصولها لما وصلت له، فقد دعمتها في جميع مراحل حياتها.

نستذكر هذه القصة المؤلمة وتفاصيلها التي أثرت بالجميع عند عرض تلك المقابلة، بعد أن فجعت نانسي بوفاة والدتها قبل يومين ، قبل أن تعلن وفاة "ميرفت" صباح اليوم الثلاثاء، وإليكم حديث الفنانة في المقابلة التلفزيونية :