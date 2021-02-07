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الأحد، 07-02-2021 09:47 ص

فيديو قديم للراحل عزت العلايلي يكشف فيه أسراراً من حياته الخاصة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو نادر، من لقاء للفنان الراحل عزت العلايلي مع برنامج "سينما القاهرة" الذي قدمته الفنانة ناهد جبر في عام 1972.

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وفي الفيديو تحدث الفنان الراحل عن بداياته ومشاركته في عدد من الأعمال السينمائية، وطموحه لتقديم أعمال أكثر، كما كشف عن كيف تعلم أن يفرق بين الأداء المسرحي والأداء السينمائي، معبراً عن حبه لتقديم المسرح الغنائي.


وفي اللقاء ظهر معه ابناه الدكتور محمود ورحاب في طفولتهما، وكشف العلايلي عن هوايته وحبه للرياضة ولعب التنس والاسكواش والجمباز، كاشفاً وجود علاقة وثيقة بين الرياضة والفن، وانه على الفنان أن يكون رياضياً ليستطيع أداء ما يطلب منه.

 

ورحل الفنان عزت العلايلي عن عالمنا صباح يوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وشيعت جنازته من مسجد "المروة" بمدينة 6 أكتوبر، ودفن بمقابر العائلة على طريق الفيوم.

 

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