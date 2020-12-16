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الأربعاء، 16-12-2020 12:28 م

فيديو لابن شقيق كاظم الساهر أثناء مشاركته في Arab’s Got Talent .. شاهد

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الوكيل الاخباري - استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل في إحدى حلقات برنامج المواهب Arab’s Got Talent وظهر فيه مشترك أطلق على نفسه اسم ساهر الساهر وتبين أنه ابن شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر.

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وقال الشاب في مقدمة المقطع إن عمه الفنان لا يجامل في الفن وقدم عزفاً على البيانو إلا أن أداءه لم يعجب الإعلامي علي جابر فيما حاز في المقابل إعجاب الفنانة اللبنانية نجوى كرم وثناء الفنان السعودي ناصر القصبي.

 

وطلبت منه نجوى أن يعزف مقطوعة أخرى وهو ما فعله ليحصل في الختام على إعجاب الجميع. وحقق الفيديو على أحد الحسابات أكثر من 28 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً.


وتراوحت التعليقات بين إبداء الإعجاب بأداء الساهر والتركيز على ردود فعل أعضاء لجنة التحكيم وعلى الشبه بين المشترك وبين كاظم. ومما جاء فيها: "نجوى الوحيدة الي فاهمة للموسيقي وكان تعليقها ممتاز" و"فعلاً يشبه كاظم بالحركات والملامح" و"فنان احساس في العزف عالي".

 


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