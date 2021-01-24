فيديو لعائلة الفنان الراحل وديع الصافي يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

الوكيل الاخباري - أثار أحفاد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، ضجة كبيرة، على تطبيق "تيك توك".

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "الأخوين شربل وجاد أبناء جورج الصافي، ظهرا وهما يعزفان واحد على البيانو، والثاني على آلة الكمان، مشيرة إلى أن "جاد دندن في الفيديو أغنية "لا عيوني غريبة" لجده، والتي أصدرها وديع الصافي في العام 2008".

ونال الفيديو، إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر المتابعون، أن جاد ورث صوته لأنه يتمتع بصوت وحنجرة قوية رغم صغر سنّه.

سبوتنيك

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