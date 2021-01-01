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الجمعة، 01-01-2021 01:41 م

فيديو مؤثر للفنانة منى واصف وهي تتحدث عن وفاة حاتم علي.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بكت الممثلة السورية منى واصف متأثرةً وهي تتحدث عن وفاة المخرج السوري حاتم علي، قائلةً: "ما بعرف شو بدي قول، أنا من وقت ما جاء لي نبأ وفاة حاتم علي صباحا ما ني مصدقة حتى الآن"، مؤكدة أنها تشرفت بالعمل معه ومتابعة كل أعماله الفنية التاريخية.

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وأضافت: "أنا كلي شرف إني عملت مع حاتم علي، عملين فنيين مهمين كثيرا، وشفت كل الأعمال واستفدت منه بشكل كبير".


وتابعت خلال إتصال هاتفي لها ضمن برنامج "تفاعلكم": "في مسلسل العراب كان حاتم علي المخرج والممثل بدور ابني، ما بتعرفي شو لما واحد يكون ابني، هلا شو بدي قله، الله معك يا روحي يا امي يا حاتم".


وأردفت: "لا أتخيل انو بدي أعزي زوجته دلع أو أهله وأولاده والناس إلي بحبوه ولا الإبداعات والكنوز والأعمال التي قدمها وكان يرغب في تقديمها، أحيانا من كثر الحزن الكلمات تعجز عن التعبير عن الألم والفقدان".

 


الفن

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