فيديو - ماجد المهندس يبكي متأثراً ويقبل أرض العراق

الوكيل الإخباري-لم يتمكن النجم ماجد المهندس من السيطرة على شوقه لبلده العراق ومشاعر الفرح لحظة وصوله إلى مدينة البصرة برفقة النجمة أحلام، لإحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق لحظة وصول النجم العراقي بطائرة خاصة إلى المطار في العراق، وأظهره في غاية التأثر وهو يقبل أرض بلاده، معبراً عن سعادته بزيارة بلده .



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقاطع المهندس المؤثرة وأشادوا بصدق مشاعره وشوقه لبلده، متمنيين للعراق وشعبه السلام والراحة والطمأنينة.



يذكر ان الحفل الغنائي الذي أقيم بهذه المناسبة كان الأول للنجم العراقي والنجمة الإماراتية في العراق، فلم يسبق لكليهما الغناء في أي من المدن العراقية.



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البرنس ماجد المهندس

ينهمر بالدموع ويقبل ارض الوطنpic.twitter.com/6d6aA7c2oJ 🔴 الفنان الكبيرالبرنس ماجد المهندسينهمر بالدموع ويقبل ارض الوطن #خليجي25 January 19, 2023

لها

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