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السبت، 21-01-2023 12:11 م

فيديو - ماجد المهندس يبكي متأثراً ويقبل أرض العراق

ماجد-المهندس-يبكي-ويقبل-ارض-العراق-فور-وصوله-الى-البصرة-للمشاركة-في-ختام-خليجي-25


الوكيل الإخباري-لم يتمكن النجم ماجد المهندس من السيطرة على شوقه لبلده العراق ومشاعر الفرح لحظة وصوله إلى مدينة البصرة برفقة النجمة أحلام، لإحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق لحظة وصول النجم العراقي بطائرة خاصة إلى المطار في العراق، وأظهره في غاية التأثر وهو يقبل أرض بلاده، معبراً عن سعادته بزيارة بلده .

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقاطع المهندس المؤثرة وأشادوا بصدق مشاعره وشوقه لبلده، متمنيين للعراق وشعبه السلام والراحة والطمأنينة.

يذكر ان الحفل الغنائي الذي أقيم بهذه المناسبة كان الأول للنجم العراقي والنجمة الإماراتية في العراق، فلم يسبق لكليهما الغناء في أي من المدن العراقية.

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