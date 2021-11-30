فيديو متداول ليسرا ووائل كفوري في مصر

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة لقاء وإستقبال النجمة المصرية يسرا المميّز والحميم للنجم اللبناني وائل كفوري بعد وصوله إلى حفل أحياه مؤخرا في مصر.



وظهرت يسرا في المقطع وهي تستقبل النجم اللبناني على السجادة الحمراء لتقوم بإحتضانه والترحيب به قائلة: "منور مصر كلها".



واختارت النجمة المصرية فستاناً أنيقاً باللونين الأسود والبيج من دون أكمام، ونسقت معه مجوهرات ضخمة واستقبلت كفوري باحتضانه بحرارة وحب، فسارع الأخير إلى خلع كمامته وبادل يسرا الأحضان، ثم وقفا سوياً وتعانقا من أجل التقاط صورة.

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المصدر - لها