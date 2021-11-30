الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:05 م

فيديو متداول ليسرا ووائل كفوري في مصر

image (2)


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة لقاء وإستقبال النجمة المصرية يسرا المميّز والحميم للنجم اللبناني وائل كفوري بعد وصوله إلى حفل أحياه مؤخرا في مصر.

وظهرت يسرا في المقطع وهي تستقبل النجم اللبناني على السجادة الحمراء لتقوم بإحتضانه والترحيب به قائلة: "منور مصر كلها".

واختارت النجمة المصرية فستاناً أنيقاً باللونين الأسود والبيج من دون أكمام، ونسقت معه مجوهرات ضخمة واستقبلت كفوري باحتضانه بحرارة وحب، فسارع الأخير إلى خلع كمامته وبادل يسرا الأحضان، ثم وقفا سوياً وتعانقا من أجل التقاط صورة.

اضافة اعلان

 

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181228174018572

شاهد...تيم حسن ووفاء الكيلاني بأحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل!

539202003280925542554

تعليق حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه - فيديو

محمد-محمود-عبد-العزيز-يكشف-آخر-ما-نطق-به-والده-قبل-رحيله

محمد محمود عبد العزيز يوضح سبب عدم حضوره ندوة تكريم والده - صورة

18346612401638168579

حفيد رشوان توفيق يحاول تبرئة والدته - فيديو

قالب-صور-الموقع-الجديد-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered

نقابة الفنانين السوريين تفتح الباب لعودة المفصولين

36-1200x676

وصلة غزل بين أحمد حلمي وعمرو دياب - صورة

أخبار متعلقة
httpsrotana.netassetsuploads201908بالصور..-نادية-الجندي-تستمتع-بعطلتها-الصيفية-بفستان-شبابي-قصير

شاهد...سقوط نادية الجندي في مهرجان القاهرة

طليق-إلهام-الفضالة

خطوبة طليق إلهام الفضالة‎ تضج مواقع التواصل

195918

حقيقة إنفصال وائل كفوري عن شانا عبود

5757840_1636459188

شاهد...ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

bd7b21f7-0fc8-4a3b-8df9-2e50d623f6ae

شيماء سليمان ترحب بالشتاء على طريقتها - فيديو

IMG-20210815-WA0000-700x470

هبة نور تتغنى بجمال الفنانة سلمى المصري - فيديو