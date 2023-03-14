فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

الوكيل الإخباري- نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "حضرة العمدة" في منطقة مصر الجديدة، حيث ظهر فيه وهو يتحدث مع بعض المارّة أثناء فترة الراحة بين تصوير المشاهد.

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وعلّق رمضان على الفيديو معتذراً للجمهور بالقول: "شكراً أهالي مصر الجديدة الكرام على حُسن تعاونكم معنا في تصوير مسلسل "جعفر العمدة" ونعتذر لكم على الإزعاج".



وكان رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "هارلي"، ظهر فيه وقد التفّ حوله عدد من الجمهور.



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