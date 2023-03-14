الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

الثلاثاء، 14-03-2023 01:58 م

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

2022-637802783737360426-736


الوكيل الإخباري- نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "حضرة العمدة" في منطقة مصر الجديدة، حيث ظهر فيه وهو يتحدث مع بعض المارّة أثناء فترة الراحة بين تصوير المشاهد.

اضافة اعلان


وعلّق رمضان على الفيديو معتذراً للجمهور بالقول: "شكراً أهالي مصر الجديدة الكرام على حُسن تعاونكم معنا في تصوير مسلسل "جعفر العمدة" ونعتذر لكم على الإزعاج".


وكان رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "هارلي"، ظهر فيه وقد التفّ حوله عدد من الجمهور.

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
641028674236045dab2bbe5c

نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم يعلن تغيير اسمه بعد تشويه اسم والده

8915415_1667289938

هيفاء وهبي تطالب بسجن هؤلاء !

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy80OTgvMS82MDB4MzM4by84NjQuanBnIjs=

طارق العريان يحتفل بميلاد نيكول سعفان بهذه الطريقة

229659

رحمة حسن تشارك متابعيها معاناتها مع احدى المعجبين -صورة

442130Image1

مقدم حفل الأوسكار 2023 يستذكر بسخرية صفعة ويل سميث لـ كريس روك

Fq5UAGnWAAI5khx

شاكيرا تحقق 14 رقما قياسيا على موسوعة غينيس العالمية

أخبار متعلقة
1548249_0

فيديو من كواليس تصوير فيلم محمد رمضان

11111111111111

"اتبهدلت واتعورت".. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل-فيديو

daa154d5-5d00-490d-95a3-f05945906da6

تفاصيل فيلم "هارلي" لمحمد رمضان وموعد عرضه

ma1_0

ما حقيقة تعرض الفنانة مي عمر لوعكة صحية ؟ -صورة

440072Image1

محمد رمضان يركض حافيا بعد زلزال تركيا -فيديو

44444444444444444

محمد فؤاد يُحرج أحد الحضور في حفله بلبنان: "سيب الموبايل"