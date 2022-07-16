فيديو .. محمد منير يدخل بنوبة بكاء على المسرح

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري محمد منير من خلال حفله الأخير الذي أحياه في الإسكندرية.

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وفاجأ محمد منير الجمهور عند دخوله في نوبة بكاء أثناء أداءه أغنيته الشهيرة "أنا بعشق البحر"، الامر الذي إضطره للتوقف عن الغناء، وتدخل أحد أعضاء الفرقة لإعطاءه كوب من الماء .



الجمهور رجح أن يكون السبب رحيل صديقه، حيث كان محمد منير قد طلب من الجمهور في بداية الحفل الدعاء لصديق عمره وأحد أعضاء فرقته والذي توفي منذ عدة أسابيع وكان تربطه به علاقة صداقة قوية.





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