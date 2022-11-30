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الأربعاء، 30-11-2022 12:49 م

فيديو نادر لزوجة الفنان عادل إمام.. والزعيم يروي كيف تعرف عليها

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الوكيل الإخباري-نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو نادر لزوجة الفنان المصري القدير عادل إمام تتحدث فيه عن علاقتها مع زوجها وطريقة تعرفه عليها.

وفي فيديو نادر تحدث الزعيم عن كيف تعرف على زوجته "هالة الشلقاني"، وقال إنه تعرف عليها  بالصدفة عندما كان في منزل صديقه سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

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وقال عادل إمام في الفيديو: "كنا قاعدين عند سمير خفاجة فجأة الشباك اتفتح شوفتها زي القمر كل اللي حواليا عاكسها إلا أنا لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام أعرف، وأول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنجوز، اتجوزنا بعد سنة وبعد الزواج قلت لها نأجل الإنجاب وكفاية طفل واحد حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد". "روسيا اليوم"

 


 




 

 


 

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