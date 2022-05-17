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الثلاثاء، 17-05-2022 10:38 ص

فيديو.. نانسي عجرم تسير في شوارع بيروت وتحتفل بيوم ميلادها بطريقة غريبة!

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الوكيل الإخباري-بطريقة طريفة قررت الفنانة نانسي عجرم أن تحتفل بيوم ميلادها ، بعيداً عن الأجواء والطرق التقليدية التي يقوم بها الكثير من النجوم خلال احتفالهم بيوم ميلادهم.
حيث نشرت فيديو لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع " انستغرام" ظهرت فيه وهي تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالاً بيوم ميلادها.
نانسي علقت على الفيديو قائلة: "هي أو مش هي أردت الاحتفال بعيد ميلادي بطريقة مختلفة"، وبدت نانسي في الفيديو بوجه أسمر وشعر "كيرلي" وتعرف عليها البعض بينما لم يعرفها آخرون.

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سيدتي

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