فيديو .. هذا آخر ما قاله شادي زيدان عن شقيقه ايمن قبل وفاته بأيام !

الوكيل الإخباري- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تحدث خلاله الفنان الراحل شادي زيدان عن علاقته بشقيقه ايمن زيدان، وذلك قبل ايام من الوعكة الصحية التي اصابته.



وقال شادي، في مقابلة له مع ET بالعربي، من كواليس تصوير مسلسل "زقاق الجن" الذي توفي اثناء تصويره ان علاقته بشقيقه ايمن تفوق علاقة الاخوة.



وقال: "بتربطنا علاقة شوي مختلفة، متطورة عن علاقة الاخوة وواصلة للأبوة، هو اب حقيقي، هو ملجأ النسبة الى بكتير ظروف."



وتابع شادي: "بتمنى نكون دائما هيك ، و عالكيد ح نضل دائما هيك."

وعبر شادي عن سعادته بأول تجربة له في دور يلعب فيها شقيقه ايمن زيدان دور والده.



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