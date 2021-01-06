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الأربعاء، 06-01-2021 03:58 م

فيديو يثير الجدل للفنانة أنغام برفقة الشيف التركي الشهير نصرت.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية أنغام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعض الفيديوهات والصور أثناء زيارتها لمطعم الشيف التركي الشهير نصرت في دبي.

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وفي احدى المقاطع، دار نقاش بين أنغام والشيف نصرت أثناء التقاطهما لصورة تذكارية، حيث سألها الطاهي التركي عن حالتها الاجتماعية، فقالت له إنها ليست متزوجة، وضحكت وهي تؤكد له "لم أعد متزوجة".

 

وردا على سؤال نصرت حول من الذي يرافقها؟، أجابت أنغام مازحة، "ربما يكون ابني"، قبل أن تقف معه لالتقاط الصورة.


يذكر أن أنغام تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الشهر الجاري باللهجة المصرية، بعد أن طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "مزح"، وهو ألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، يحتوي على 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري.



سبوتنيك

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