فيديو يثير الجدل من كواليس مسلسل نادين نجيم الجديد.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن الشخصية الجديدة التي تقدّمها في مسلسل "صالون زهرة" من خلال مقطع فيديو عفوي ظهرت فيه مع الإعلامي صبحي عطري، وهي تحدّثه بأسلوب الشخصية وبطريقتها الشعبية القريبة من الناس.

اضافة اعلان



وظهرت نادين في المقطع المصوّر وهي تتقمّص الشخصية وتحاول تشجيع صبحي على تغيير تسريحة شعره والاهتمام بأظافره ووسامته، كما تفعل مصفّفة الشعر في صالون التجميل لتشجيع السيدات على التغيير والاهتمام بجمالهن.

كذلك نشرت نادين وبطل المسلسل النجم السوري معتصم النهار البرومو الكامل للمسلسل الجديد عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا، وتم الكشف عن قصة العمل الذي يجمع بين الدراما والمواقف الكوميدية.



وتلعب نادين في المسلسل دور "زهرة" المرأة القوية المستقلة التي تتّكل على نفسها ولا تخاف من أحد. وعن موعد عرض العمل، قالت: ""صالون زهرة" قريباً في ١٤ آب (اغسطس) على منصة "شاهد"، وهو إنتاج "شركة الصبّاح" وإخراج جو بو عيد".

لها