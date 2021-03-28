الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي وترقب لقرارات جديدة

المفلح : لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

مطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء والجمعة

الخصاونة يوسع باب مشاوراته بشأن التعديل الوزاري

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

إصابتان بسقوط مصعد في عجلون

وزير النقل يقدم استقالته من رئاسة نادي الوحدات

الصحة: عطاءات لصيانة 15 مستشفى ومركز صحي

مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

الوزراء : الموافقة على تسويات ضريبية جديدة واستقالة الهياجنة

الأحد، 28-03-2021 03:22 م

فيديو يثير ضجة.. حيوان يستعين به رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب.. شاهد

image


الوكيل الاخباري - أحدث مقطعا مصورا، ضجة كبرى، زعم ناشروه أن هذا هو الحيوان الذي سيستعين به برنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد للمقالب في رمضان 2021.

اضافة اعلان

ويظهر في الفيديو المتداول مهاجمة لبؤة للإعلامية السعودية، لجين عمران، وقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن اللقطة مسربة من برنامج رامز جلال الجديد للمقالب.

 

ولكن تبين أن الفيديو قديم ويعود إنتاجه إلى عام 2014، من برنامج المقالب "الكنغ وصل"، الذي عرض على فضائية "سما دبي"، ومن تقديم محمد الصيرفي.

وذكرت تقارير مصرية مؤخرا أن رامز جلال يستعين بلجين عمران لكي تساعده على الإيقام بضحايا برنامجه الجديد للمقالب في رمضان 2021.

يشار إلى أن لجين عمران وقعت ضحية لبرنامج رامز جلال للمقالب "رامز بيلعب بالنار"، الذي تم تصويره في المغرب، وعرض في رمضان 2016.


ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في السعودية، والمصممة بطراز عالمي.


وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.


وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الخميس الماضي لقطات لرامز جلال مع فريق برنامجه للمقالب في العاصمة السعودية الرياض، وظهر بشعر مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.


من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، الخميس، أن رامز جلال انتهى من تسجل تتر برنامجه الجديد للمقالب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر".
وأضافت أن جلال صور 29 حلقة فقط من البرنامج، على أن تتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات في يوم 30 رمضان.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e81164b19764

صورة جديدة للفنانة نيللي كريم برفقة ابنتيها تثير الجدل.. شاهد

6274206-512077952

سيرين عبد النور تكشف خضوعها لعملية جراحية.. فيديو

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

جدل حول ثروة الفنانة اللبنانية نادين نجيم.. شاهد

ghdftghetyrthfgh

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة إصابته بورم في المخ.. فيديو

1100931-303906901

الموت يفجع الوسط الفني المصري للمرة الرابعة في أسبوع واحد.. صور

12-12-20-5819518

فنان مصري شهير يكشف أسرارا عن برنامج رامز جلال في رمضان!

أخبار متعلقة
12-12-20-5819518

فنان مصري شهير يكشف أسرارا عن برنامج رامز جلال في رمضان!

57484868_2289367651119281_5172417711434629120_o

تداول فيديو يزعم كشف مكان المقالب الجديدة لرامز جلال - شاهد

327419_0

ابنة أحمد زاهر تستضيفه في أولى حلقات برنامجها.. فيديو

رامز-جلال-رمضان

مستشار السيسي يعلق بغضب على برنامج رامز جلال!

2654566-1662334101

مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد

420204101629122831434

مقلب رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والكشف عن الخدعة