فيديو يحدث ضجة للفنان محمد رمضان في الطائرة

الوكيل الإخباري-أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية ظهر فيه وهو يقوم بعد أمواله مستعرضاً حجم ثروته.

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وفي التفاصيل ظهر رمضان في الفيديو داخل طائرة خاصة ورزم الدولارات على الكرسي المجاور له، قبل أن يوجه الكاميرا نحو شقيقه محمود رمضان، الذي كان منشغلا بعد إحدى رزم الأوراق المالية، وكتب معلقا على اللقطة : "هواية أخويا المفضلة".

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