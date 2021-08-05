فيروز توجه رسالة مؤثرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

الوكيل الاخباري - عبّرت الفنانة اللبنانية، فيروز، عن حزنها الكبير على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للانفجار.

اضافة اعلان



ونشرت فيروز، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطعا من إحدى أغانيها، تقول فيه: "هل تسمعون؟.. مات أهلي"، وهو ما اعتبره متابعوها تعبيرا منها عن حزنها على الضحايا.

من جانبهم، أعرب كثير من الفنانين في لبنان والوطن العربي عن حزنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعاد كثير من الفنانين اللبنانيين نشر مقاطع فيديو لمنازلهم وأحيائهم التي دمرت جراء الانفجار، وأبرزهم نادين نجيم، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، ومي الحريري وغيرهم.



ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب بوفاة نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلّف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.

سبوتنيك