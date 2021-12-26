الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 01:07 م

فيلم اصحاب ولا اعز يتصدر الترند فور طرح البوستر الخاص به

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الوكيل الإخباري - بمجرد أن بدأ صناع فيلم "أصحاب ولا أعز" الترويج لعملهم السينمائي الجديد "أصحاب ولا أعز" المقرر عرضه عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية ليلة 20 يناير المقبل.

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أصبح العمل ترند في كثير من الدول العربية؛ خاصة أنه يضم مجموعة من نجوم الساحة الفنية من مختلف الدول العربية بداية من منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وحتى عادل كرم وديامان بوعبود وجورج خباز، والفيلم المأخوذ عن النسخة الإيطالية "غرباء بالكامل" سنكشف عن تفاصيل نسخته العربية من خلال نواعم.

 

المصدر - نواعم

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