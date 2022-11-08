الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 01:38 م

'فيلم الرعب 2 ' يتسبب بحالات اغماء وقيء في عرضه الأول

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الوكيل الإخباري - بعد بدأ العروض لفيلم المرعب 2، أحدث الفيلم حالة من الجدل بين المتابعين بعد تسجيل حالات إغماء وقيء وغثيان واستدعاء للطوارئ بين المشاهدين في صالات العرض، حتى إن منتجي الفيلم شرعوا في تحذير الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الرعب الوحشي والعنف في العمل.

المرعب 2" (Terrifier 2) فيلم رعب أميركي بدأ عرضه أخيرا، تتميز أجواؤه بأنها أشبه بأجواء أفلام الرعب في ثمانينيات القرن الماضي، لكن بمؤثرات بصرية وسمعية أفضل وأقوى، مما جعله مناسبا لمحبي هذا النوع من الأفلام.

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العمل من تأليف وإخراج داميان ليون، وبطولة كل من ديفيد هوارد ثورنتون، وجينا كانيل، ولورين لافيرا، وكاثرين كوركوران.

 

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