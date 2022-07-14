الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 10:14 ص

فيلم تامر حسني يتصدر مواقع التواصل

ايرادات-فيلم-بحبك-تامر-حسني


الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان المصري تامر حسني موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس ، وذلك بعد طرحه فيلمه الجديد " بحبك " .

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ونال الفيلم اعجاب كبير ونسب مشاهدات عالية  وصلت الى ١٧٣ مليونا ونصف المليون من موعد طرحه 7 تموز ولغاية رابع يوم من عيد الأضحى في السينما بالوطن العربي و كافة انحاء العالم وفق ما أعلن عنها الفنان أمس الأربعاء عبر صفحته الخاصة في انستغرام .

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 




 

 


 

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