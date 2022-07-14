فيلم تامر حسني يتصدر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان المصري تامر حسني موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس ، وذلك بعد طرحه فيلمه الجديد " بحبك " .
ونال الفيلم اعجاب كبير ونسب مشاهدات عالية وصلت الى ١٧٣ مليونا ونصف المليون من موعد طرحه 7 تموز ولغاية رابع يوم من عيد الأضحى في السينما بالوطن العربي و كافة انحاء العالم وفق ما أعلن عنها الفنان أمس الأربعاء عبر صفحته الخاصة في انستغرام .
رغم انه المصري مو جوي لكن فلم تامر حسني يفووززز بمعنى الكلمة🥹❤️🔥❤️🔥❤️🔥— L.A🎓 (@riinxx87) July 14, 2022
سيبوكم من الي قالوا تافه وبايخ ما يفهموا😁 pic.twitter.com/qto0zxojMB
حبيت الفلم يونس مرههه🫶🏻— ᥫ᭡ (@5HR00Q_Alharbi) July 14, 2022
#بحبك_تامر_حسني pic.twitter.com/a5qH4D5Oxf
10من 10 😍😍😍#بحبك_تامر_حسني pic.twitter.com/6SQfjtNbD1— BA (@Bdviiii) July 14, 2022