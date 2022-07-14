فيلم تامر حسني يتصدر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان المصري تامر حسني موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس ، وذلك بعد طرحه فيلمه الجديد " بحبك " .

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ونال الفيلم اعجاب كبير ونسب مشاهدات عالية وصلت الى ١٧٣ مليونا ونصف المليون من موعد طرحه 7 تموز ولغاية رابع يوم من عيد الأضحى في السينما بالوطن العربي و كافة انحاء العالم وفق ما أعلن عنها الفنان أمس الأربعاء عبر صفحته الخاصة في انستغرام .



سيبوكم من الي قالوا تافه وبايخ ما يفهموا😁 رغم انه المصري مو جوي لكن فلم تامر حسني يفووززز بمعنى الكلمة🥹❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥سيبوكم من الي قالوا تافه وبايخ ما يفهموا😁 pic.twitter.com/qto0zxojMB July 14, 2022



