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الأحد، 28-02-2021 11:50 ص

فيلم توم آند جيري الجديد يتصدر البحث عالمياً منذ طرحه

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الوكيل الاخباري - تصدر فيلم “توم آند جيري” الجديد قائمة الأكثر تداولاً على محرك البحث "غوغل" عالمياً مع بدء عرضه في دور السينما يوم الجمعة الماضي.

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وتم إنتاج الفيلم بواسطة مجموعة "وارنر براذر أنيميشن" وإستنادا على شخصيات ومسلسل الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم والفيلم من إخراج تيم ستوري وتأليف كريغ رايت، كاتي سيلبرمان، أبريل بروسر وكيفن كوستيلو، وسوف يضم أيضًا كلوي غرايس موريتز، ومايكل بينيا وكين جيونغو، روب ديلاني.

وكان من المقرر أن يتم إصدار "توم وجيري" في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2020 لكنه تأخر بسبب جائحة كورونا، ويمثل الفيلم الثاني الذي تم إصداره بطريقة مسرحية والذي يضم شخصيات توم وجيري منذ إصدار "توم وجيري والصغيرة روبين" في عام 1992.


وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم انه سيكون متاحا بأربع لغات وسيعرض يوم 5 اذار (مارس) في جميع السينمات حول العالم.

 

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