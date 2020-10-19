فيلم جديد للفنانة منى زكي.. وتعليق يثير الجدل من أحمد حلمي!

الوكيل الاخباري - بدأت الفنانة المصرية منى زكي في الترويج لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الصندوق الأسود"، والذي من المقرر عرضه في دور العرض يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

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ونشرت الفنانة منى زكي على مدار الأيام الماضية عدة أفيشات للفيلم تظهر فيها في أوضاع مختلفة، ومن ضمن الملصقات الدعائية للفيلم، تم نشر ملصق دعائي تتصدره منى زكي وهي تضع يدها على فمها في خوف، وكُتب عليه: "أكيد في حد هيسأل عليا".



ومثل عادته لم يفوّت أحمد حلمي زوح الفنانة منى زكي الفرصة دون أن يعلق على الصورة بفكاهيته المعهودة، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق عليه: "ما أنا بكلمك ما بترديش".





لها

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