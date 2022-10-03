فيلم رعب يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

الوكيل الإخباري - تصدّر فيلم الرعب النفسي "سمايل" شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا الأحد متقدماً على فيلم التشويق السوداوي "دونت ووري دارلينغ"، ومثبتاً بذلك أن الأشرطة القائمة على إثارة الخوف تستقطب جمهوراً كبيراً إلى الشاشات الأميركية الشمالية.

اضافة اعلان

وتمكّن "سمايل"، الذي أنتجته "باراماونت" وتولى إخراجه باركر فين من أن يحقق إيرادات بلغت 22 مليون دولار بين الجمعة والأحد ، بحسب الأرقام الصادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحلّ "سمايل" قبل فيلم آخر ذي سيناريو مخيف أيضاً هو "دونت ووري دارلينغ" الذي حقق 7.3 ملايين دولار متراجعاً إلى المركز الثاني بعدما كان احتل الأول في نهاية الأسبوع الفائت، وهو من إخراج أوليفيا وايلد التي تؤدي دوراً فيه إلى جانب شريك حياتها نجم البوب هاري ستايلز والممثلة فلورنس بيو وكريس باين.

وواصل فيلم "ذي وومان كينغ" من إنتاج سوني تراجعه إذ حل ثالثاً بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار. وتؤدي دور البطولة في هذا العمل فايولا ديفيس الفائزة بجائزة أوسكار، وهو قصة تاريخية عن جيش من المحاربات الإفريقيات في مملكة داهومي (غرب إفريقيا) في القرن التاسع عشر.

24

اظهار أخبار متعلقة

