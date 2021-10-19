فيلم ريش يحدث ضجة في مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري - أحدث فيلم "ريش" ضجة أثناء عرضة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ما جعل بعض الممثلين والمشاهير يغادرون قاعة العرض غضباً، بسبب بعض مشاهد الفقر التي إعتبرها بعضهم مسيئة لمصر.

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فكان الممثل المصري شريف منير، أول من غادر القاعة بعد ساعة من عرض العمل، ويتبعاه الممثلان المصريان أحمد رزق وأشرف عبد الباقي والمخرج المصري عمر عبد العزيز، مبررين سبب مغادرتهم بأن الفيلم لا يظهر الصورة الحقيقية لمصر.

يشار إلى أن فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، وهو أول فيلم مصري ينال جائزة في مهرجان "كان" السينمائي.



المصدر - الفن

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