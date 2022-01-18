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الثلاثاء، 18-01-2022 01:39 م

فيلم سكريم يتصدر عروض السينما في أميركا

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الوكيل الإخباري - تصدر فيلم “سكريم” أو”الصرخة”، إيرادات السينما الأميركية محققاً إيرادات ضخمة بلغت 30.6 مليون دولار في بداية عرضه وهو من بطولة “جينا أورتيغا” و “نيفي كامبيل” و”ديفيد أركيت” و”ميليسا باريرا” ومن إخراج “مات بتينيلي” و”تيلر جيليت”.

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ويُتوقع أن يحقق الفيلم 35 مليون دولاراً خلال نهاية أسبوع عطلة “مارتن لوثر كينغ” التي تستمر 4 أيام، ويُعد هذا الرقم “مذهل” بالنسبة لفيلم لم تتجاوز كلفة إنتاجه 25 مليون دولار.

 

وبعد تربعه على القمة لـــ 4 أسابيع، تراجع فيلم الحركة والمغامرات “سبايدر مان – لا عودة للديار”، إلى المركز الثاني ومن المتوقع أن يحقق الفيلم على مدى عطلة الأيام الأربعة إيرادات تصل إلى 26 مليون دولاراً وقد تجاوزت إيراداته منذ بدء عرضه في ديسمبر الماضي 700 مليون دولاراً وهو من بطولة “توم هولاند” و”آندرو جارفيلد” و”توبي ماغواير” ومن إخراج “جون واتس”.

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