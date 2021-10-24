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الأحد، 24-10-2021 12:27 م

فيلم صومالي يفوز بالجائزة الكبرى بالمهرجان الأفريقي

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الوكيل الإخباري-نال المخرج الصومالي خضر أحمد الجائزة الكبرى السبت في الدورة السابعة والعشرين من مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون (فيسباكو) عن فيلمه الطويل الأول "زوجة حفّار القبور".

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وتعذّر على المخرج البالغ من العمر 40 عاماً والحامل الجنسية الفنلندية أيضاً الذي صوّر فيلمه في جيبوتي باللغة الصومالية في نسخته الأصلية حضور حفل ختام المهرجان الذي أقيم في عاصمة بوركينا فاسو.


وقال رئيس لجنة التحكيم المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو خلال الإعلان عن الفائز بجائزة جواد يينينغا الذهبي إنها "أجمل جائزة قد يتلقّاها سينمائي إفريقي ومصدر فخر كبير له".


هاجر الكاتب والسينمائي خضر أحمد المولود في مقديشو في السادسة عشرة من العمر مع عائلته إلى فنلندا بصفة لاجئ. وهو أخرج فيلمه القصير الأول سنة 2014 وتلاه فيلمان آخران في 2017 و2018.
ويروي أوّل فيلم طويل له بعنوان "زوجة حفّار القبور" قصّة زوجين يعيشان مع ابنهما في حيّ فقير في جيبوتي.


وقد سبق أن عرض هذا العمل في سياق فعاليات أسبوع النقاد في مهرجان كان في يوليو (تموز) وهو لقي استحساناً من النقاد.

 

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