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السبت، 12-06-2021 11:05 ص

فيلم مصري يحقق 'صفر إيرادات'.. ومنتجه يكشف الحقيقة

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الوكيل الاخباري - تداولت تقارير مصرية أنباءً عن تحقيق فيلم "للإيجار" من بطولة خالد الصاوي، الذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض "صفر إيرادات"، في واقعة نادرة الحدوث بالسينما المصرية.

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ويعلق منتج الفيلم، محمد الدياسطي، على هذا الخبر المنتشر خلال الساعات الأخيرة، موضحًا أن الفيلم تم رفعه رسميًا من دور العرض يوم الأربعاء.

ويضيف الدياسطي: "تعجبت من تلك الأخبار المنتشرة، عن تحقيق الفيلم لـ(صفر جنيه)، رغم أنه لم يكن موجوداً بالسينمات، فكيف سيحقق إيرادات؟!".

ويتابع المنتج المصري ضاحكًا: "تواصلت مع أحد الصحافيين الذين نشروا الخبر، وسألته عن مصدر تلك المعلومة، وأخبرني أنه اطلع على كشف إيرادات الأفلام المصرية يوم الأربعاء، ولم يجد فيلم للإيجار، فتوقع أن الفيلم حقق (صفر جنيه) في هذا اليوم، والحقيقة أنه لم يجد (للإيجار) في كشف الإيرادات؛ لأنه تم رفعه من السينمات في نفس اليوم".

 



خطة عرض الفيلم

يوضح الدياسطي أن هناك خطة لعرض الفيلم، وتم الاتفاق مع منصة عرض بديلة مشهورة لعرض "للإيجار"، بعد أن يُتم جولته في دور العرض الخارجية بالدول العربية.

إلى جانب ذلك، يؤكد الدياسطي أن "للإيجار" سيكون لديه جولة في المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، وأن جودة الفيلم الفنية تعطيه فرصة للمشاركة في تلك المهرجانات.

ويردف المنتج المصري: " عُرض فيلم (للإيجار) للمرة الأولى، ضمن الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي أقيم في مارس الماضي، ليحصد الفيلم جائزة (رضوان الكاشف)، وحصل خالد الصاوي على جائزة عن دوره بالفيلم، وحظي بإعجاب النقاد والجمهور، وسيشارك (للإيجار) في أكثر من مهرجان خلال الفترة المقبلة.

 


 

حرب دور العرض
"قررنا أن يُعرض الفيلم في السينمات المصرية لمدة أسبوعين، قبل أن يبدأ جولته الخارجية، لكن (للإيجار) تعرض لعدد من الأزمات أثناء عرضه، لا أعلم أسبابها الحقيقية حتى الآن"، هكذا استهل الدياسطي حديثه عن فترة عرض الفيلم بالسينمات المصرية، ونجح (للإيجار) خلالها في تحقيق ما يقارب 150 ألف جنيه.

ويتابع: "كنت برفقة أصدقائي في الأسبوع الأول من عرض الفيلم، وقررنا مشاهدة (للإيجار) سويًا، وتوجهت إلى إحدى السينمات بالإسكندرية (شمال مصر)، وأخبرونا حينها أن تذاكر الفيلم قد بيعت تمامًا، وعلينا انتظار الحفلة المقبلة، لكن عندما ذهبنا مرة أخرى إلى السينما، أخبرونا أن تذاكر الفيلم قد بيعت بالكامل مرة أخرى، وبعدما تواصلت مع مدير السينما، أخبرني أنه قام بإلغاء عرض الفيلم خلال الحفلتين، لاستخدام القاعات لعرض الأفلام الأخرى، وتكرر هذا الوضع في أكثر من سينما، حتى أن أسرة مخرج الفيلم، إسلام بلال، تمكنوا من مشاهدة (للإيجار) بعد الذهاب للسينما ثلاث مرات".

ويشير الدياسطي إلى أن تلك المشكلة تم حلها نسبيًا بعد التواصل مع الشركة المختصة بتوزيع الفيلم في مصر، "لكن ذلك بعد مرور أسبوع كامل من عرض الفيلم، وتبقى فقط أسبوع آخر لعرضه في ظروف طبيعية، مع ذلك نجح الفيلم في تحقيق إيرادات مقبولة؛ نظرًا لظروف تسويقية وللأزمات التي تعرض لها، ولأننا لم نكن نبحث عن الوصول لأعلى إيرادات في دور العرض المصرية".

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

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