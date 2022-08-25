فيلم مصري يحقق قرابة 1.5 مليون جنيه ايرادات

الوكيل الإخباري-أثبت فيلم "كيرة والجن" نجاحه منذ بداية عرضه في موسم عيد الاضحى، فوسط 20 عمل سينمائي تم طرحها هذا العام حقق كيرة والجن 105 مليون و549 الف جنيه وهو رقم لم يصل له اي فيلم تم عرضه هذه السنة.

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يدور فيلم "كيرة والجن" حول حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان الثورة ، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية وقت ثورة 1919 حتى عام 1924 والذي يقوم ببطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.





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