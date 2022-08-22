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الإثنين، 22-08-2022 04:56 م

فيلم مصري ينافس في مهرجان العالم بالهند

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الوكيل الإخباري-يستمر نجاح فيلم "قابل للكسر" من بطولة الممثلة المصرية حنان مطاوع، لينافس على جائزة الفيبرسي في مهرجان العالم بالهند في دورته الأولى.

وكانت قد حصدت بطلة الفيلم حنان مطاوع، على جوائز عديدة لأدائها شخصية نانسي في الفيلم، فكانت قد حصلت أول مرة على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "قابل للكسر"، في مهرجان "hope" الدولي في السويد، ثم عادت وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عن نفس الفيلم في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون في دورته الأولى، الذي استضافته مدينة نيويورك، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم من المهرجان الكاثوليكي للسينما، بالإضافة لجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان هوليوود السينمائي، عن الفيلم نفسه.

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في سياق آخر، فيلم قابل للكسر من تأليف وإخراج أحمد رشوان، وتدور أحداثه حول إمرأة تدعى نانسي تستعد للسفر إلى كندا، لتعيش مع عائلتها، إلى أن يستوقفها العديد من الأحداث والشخصيات.

الفن

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