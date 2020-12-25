فيلم هذه ليلتي يحصد 3 جوائز في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

الوكيل الاخباري - حصل الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان على 3 جوائز هي أفضل فيلم، وأفضل إخراج مناصفة، وأفضل ممثلة في مهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي اختتمت فعالياته مساء أمس في المركز الثقافي الملكي بحضور امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري.

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وحصل الفيلم الأردني "يا جار" للمخرج اسحق الياس على جائزة أفضل سيناريو للراحل رفقي عساف، وأفضل إخراج مناصفة مع فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان الذي حصل أيضا على جائزة أفضل ممثلة للفنانة ناهد السباعي، وحصل على جائزة أفضل ممثل مناصفة: جهاد الأندري عن فيلم "لحظة" من لبنان، أودي شاندرا من الهند عن فيلم "الجوع".



وذهبت جائزة أفضل إضاءة وتصوير مناصفة بين فيلم "تُنسى" من الأردن لجعفر النوفل، والكسندر أرشنيوت من الفيلم الفرنسي "مخالفة"، فيما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أفضل موسيقى تصويرية.



وقال رئيس لجنة تحكيم المهرجان عدنان مدانات في كلمة اللجنة خلال الحفل ان مشاركة أربعة أفلام من إنتاج الوزارة يعكس الاهتمام الرسمي لتطوير فن صناعة السينما في الاردن، داعيا المؤسسات الوطنية الى المساهمة في زيادة الدعم المقدم لجيل الشباب وصانعي الافلام ليتمكنوا من التعبير عن الثقافة المحلية من خلال هذه الصناعة.



وبين أهمية تطوير المخرجين لكتاباتهم في مجال النصوص السينمائية والسيناريو بداية قبل الاشتغال على التقنيات. وفي نهاية حفل ختام المهرجان الذي كرم هذا العام المخرج عروة زريقات كشخصية المهرجان، سلم البراري الجوائز على الفائزين.



وشارك في دورة هذا العام 21 فيلما من النرويج والدنمارك وبولندا والمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وفرنسا، والأرجنتين وماليزيا والهند وتركيا والمغرب ومصر والعراق والكويت ولبنان، إضافة الى 4 أفلام من الاردن.



--(بترا)

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