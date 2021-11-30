الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي : الملك هو الضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية

طبيب اردني : الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكهرباء في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات

الملك : حريصون على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخصاونة يؤكد على أهمية مواصلة دعم استضافة اللاجئين في الأردن

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

الثلاثاء، 30-11-2021 03:58 م

فيلم 1982 لوليد مونس يفوز بجائزة كان 2021

image (4)


الوكيل الإخباري - تم عرض 1982 لأول مرة في عام 2019 ، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ، وذهب للعرض في المهرجانات حول العالم فقط ليوقفه الوباء. 

اضافة اعلان

 

في حين كان من الممكن أن يستسلم المخرج اللبناني المقيم في الولايات المتحدة وليد مونس في هذه الأوقات الصعبة ، لكن مثابرته اعطت ثمارها، وافتتح فيلم 1982 هذا الأسبوع في دور السينما في فرنسا والسويد ، بعد أن انطلق قبل أسبوعين في ألمانيا ليحظى بإشادة من النقاد بالإضافة إلى برمجته للنشر في أمريكا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية في عام 2022.

 

المصدر- الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

زينة تعلن دخولها عالم المنصات الرقمية

6f67b78e-39f1-406f-9281-e0a8eed1c565_16x9_600x338

نادية الجندي تروي تفاصيل سرقة مجوهراتها

20181228174018572

شاهد...تيم حسن ووفاء الكيلاني بأحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل!

539202003280925542554

تعليق حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه - فيديو

محمد-محمود-عبد-العزيز-يكشف-آخر-ما-نطق-به-والده-قبل-رحيله

محمد محمود عبد العزيز يوضح سبب عدم حضوره ندوة تكريم والده - صورة

18346612401638168579

حفيد رشوان توفيق يحاول تبرئة والدته - فيديو