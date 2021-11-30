فيلم 1982 لوليد مونس يفوز بجائزة كان 2021

الوكيل الإخباري - تم عرض 1982 لأول مرة في عام 2019 ، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ، وذهب للعرض في المهرجانات حول العالم فقط ليوقفه الوباء.

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في حين كان من الممكن أن يستسلم المخرج اللبناني المقيم في الولايات المتحدة وليد مونس في هذه الأوقات الصعبة ، لكن مثابرته اعطت ثمارها، وافتتح فيلم 1982 هذا الأسبوع في دور السينما في فرنسا والسويد ، بعد أن انطلق قبل أسبوعين في ألمانيا ليحظى بإشادة من النقاد بالإضافة إلى برمجته للنشر في أمريكا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية في عام 2022.

المصدر- الفن