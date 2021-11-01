في أول تصريح لها وفاء مكي ترد على اتهامها بتعذيب الخادمات - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد أن حكم على الممثلة المصرية وفاء مكي بالأشغال الشاقة 10 سنوات، بتهمة تعذيب خادمتين شقيقتين، واحتجاز إحداهما في مرحاض شقتها، رفضت وفاء الحديث عن تجربة دخولها السجن، قائلة: "مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد".



اضافة اعلان

وبحديثها في برنامج "نص الكلام" الذي يبث على قناة "النهار" قالت وفاء: "تجربتي تفيد غيري أو متفيدش غيري كل واحد أدرى بنفسه، أنا هعلم الناس؟".

وعن مزاعم تعذيب الخادمات، كشفت أنها تغيّرت ولا ترد على ما يقال عنها، قالت: "حد شافني وأنا بعذبها؟".





المصدر - الفن