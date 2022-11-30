في الأول من ديسمبر .. يارا تحيي حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني للامارات

الوكيل الإخباري_ تحيي الفنانة اللبنانية يارا حفل غنائي في الأول من ديسمبر المقبل في مدينة خليفة بالامارات العربية المتحدة .

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شاركت الفنانة البوستر الرسمي للحفل بتغريدة عبر حسابها الخاص في " تويتر " وعلقت بكلمات مشوقة متابعيها على الحضور للاحتفال باليوم الوطني للامارات قائلة :" خلونا نحتفل ب #عيد_الاتحاد يوم الخميس، ١ ديسمبر ونزين سماء الإمارات بأحلى الأنغام ".

تحتفل الامارات في 2 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان حكام الإمارات وقّعوا في 2 ديسمبر 1971 اتفاقية لتوحيدها وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تحويل الإمارات المنفصلة إلى دولةٍ واحدة متحدة ومزدهرة.