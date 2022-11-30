في الأول من ديسمبر .. يارا تحيي حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني للامارات

الوكيل الإخباري_ تحيي الفنانة اللبنانية يارا حفل غنائي في الأول من ديسمبر المقبل في مدينة خليفة بالامارات العربية المتحدة .
شاركت الفنانة البوستر الرسمي للحفل بتغريدة عبر حسابها الخاص في " تويتر " وعلقت بكلمات مشوقة متابعيها على الحضور للاحتفال باليوم الوطني للامارات قائلة :" خلونا نحتفل ب #عيد_الاتحاد يوم الخميس، ١ ديسمبر ونزين سماء الإمارات بأحلى الأنغام ".
تحتفل الامارات في 2 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان حكام الإمارات وقّعوا في 2 ديسمبر 1971 اتفاقية لتوحيدها وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تحويل الإمارات المنفصلة إلى دولةٍ واحدة متحدة ومزدهرة.
خلونا نحتفل ب #عيد_الاتحاد يوم الخميس، ١ ديسمبر ونزين سماء #الإمارات بأحلى الأنغام 🇦🇪@MccAbuDhabi | #FayezSound#مدينة_خليفة_تحتفل | #عيد_الاتحاد_51#Yara | #يارا— Yara (@yara_lb) November 29, 2022
. . .#يارا_لوفرز #yaralb_lovers #yarafans #يارا_فانز #ساحة_مدينة_خليفة pic.twitter.com/ibq4DM3eId