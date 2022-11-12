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السبت، 12-11-2022 04:15 م

في ذكرى رحيله .. نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ينعاه بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري-تصادف اليوم الذكرى السادسة لرحيل الممثل المصري محمود عبد العزيز، وكان ابنه الممثل محمد محمود عبد العزيز قد كتب بالأمس :"غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب و المعلم و السند و الضهر 

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قالولي الوقت هايعدي و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسي و مانسانيش، انا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، و كأن الزمن ثابت و ما بيمشيش…
(اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)"


وكان قد توفي الممثل محمود عبد العزيز يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.

 

 

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