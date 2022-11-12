في ذكرى رحيله .. نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ينعاه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-تصادف اليوم الذكرى السادسة لرحيل الممثل المصري محمود عبد العزيز، وكان ابنه الممثل محمد محمود عبد العزيز قد كتب بالأمس :"غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب و المعلم و السند و الضهر
قالولي الوقت هايعدي و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسي و مانسانيش، انا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، و كأن الزمن ثابت و ما بيمشيش…
(اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)"
وكان قد توفي الممثل محمود عبد العزيز يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة