في ذكرى رحيله .. نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ينعاه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-تصادف اليوم الذكرى السادسة لرحيل الممثل المصري محمود عبد العزيز، وكان ابنه الممثل محمد محمود عبد العزيز قد كتب بالأمس :"غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب و المعلم و السند و الضهر

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قالولي الوقت هايعدي و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسي و مانسانيش، انا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، و كأن الزمن ثابت و ما بيمشيش…

(اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)"



وكان قد توفي الممثل محمود عبد العزيز يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.



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