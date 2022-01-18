الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 04:30 م

في عيد ميلاده الـ60 عام .. إليكم حجم ثروة جيم كاري الهائلة!

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الوكيل الإخباري - صادف يوم الأمس الإثنين، يوم عيد ميلاد الممثل العالمي جيم كاري الـ60 عام .

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بعد كل هذه السنوات في عمله بمجال التمثيل، حيث بدأ من عمر الـ15، وقدم عدد هائل من الأعمال الناجحة، ومن أبرزها: ” The Mask ” و “The Cable Guy” و “Liar Liar”و“Simon Birch”و “How the Grinch Stole Christmas، يتساءل الجمهور عن مبلغ المال الذي إستطاع أن يجمعه في هذه السنوات، ليتبين أن صافي ثروته تقدر بالـ 180 مليون دولار.

 

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