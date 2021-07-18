في غرفة العمليات أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز - صور

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري أحمد العوضي أن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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وكتب العوضي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم".





من جهتها، وجّهت الممثلة المصرية منى زكي رسالة مؤثرة أيضاً لصديقتها ياسمين، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة لها وعلّقت: "يا رب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يا رب".





المصدر - الفن