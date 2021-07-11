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الأحد، 11-07-2021 03:02 م

في وسط البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة عفوية برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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وظهر الثنائي بالصورة في رحلة بحرية وخلفهما منظر خلاب، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيهما الذين أثنوا على جمال الصورة وإطلالتهما.


وكانت ياسمين قد نقلت مؤخراً إلى الجمهور مجموعة من أفكارها حول مفهوم الجمال والحب، كرسالة مباشرة منها لكل من يوجّه لها إنتقادات، وكتبت :"إن جمالك الحقيقي جمال روحك أما تلك القسمات ستذبل يوماً  بينما الروح تتوهج للأبد!"، وكتبت أيضاً: " والجاهل وإن يبدي لك الودَ, فإنّه في النهاية يصيبك بالجراح من جهله".

 

وكذلك إستعانت ببعض كلمات الشاعر الفارسي شمس التبريزي بوصف الحب، وكتبت :"والأمان أعلى منزلةً من الحب فلا تقترب أبدًا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن شمس التبريزي".

 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أفكار ياسمين وأكدوا عليها.


 

المصدر - الديار 


 




 

 


 

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