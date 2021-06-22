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الثلاثاء، 22-06-2021 09:53 ص

في يومهم العالمي .. انجلينا جولي تواصل دعمها للاجئين

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الوكيل الإخباري - حضرت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفنانة العالمية أنجلينا جولي إلى مخيم غوديبو في شمال شرق بوركينا فاسو لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الماليين الذين فروا من أعمال العنف.

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ووصلت النجمة الأميركية إلى المخيم على متن مروحية للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي يتم إحياؤه سنويا في 20 يونيو.

 

وقالت جولي بعدها زيارتها المخيم الواسع: "أحتفل بهذا اليوم كل سنة مع لاجئين في بلدان مختلفة، ولم يسبق أن شعرتُ يوما بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما أشعر به اليوم".

 

وأضافت "الحقيقة هي أننا لا نقوم بنصف ما يمكننا وما ينبغي فعله لإيجاد حلول للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم أو لدعم البلدان المضيفة"، داعية إلى دعم البلدان التي تستضيف لاجئين مثل بوركينا فاس.

 

المصدر  - لبنان 24 

 




 

 


 

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