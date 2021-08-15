الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

حملة أمنية واسعة في الشونة الجنوبية

الصفدي: الملك يوجه بعلاج جرحى انفجار عكار اللبنانية في الأردن

إنشاء وحدة ترخيص وتخليص المركبات في العقبة

قرارات حكومية سارة تدخل حيز التنفيذ قريبا

مجلس الوزراء يوافق على اعفاء شركات القطاع البحري عن فترة الإغلاق

الحسين للسرطان يتولى الإشراف على قسم الأورام بالبشير

الزراعة: التمور الأردنية آمنة وغير ملوثة

الفنان عبد الكريم القواسمي لـ الوكيل : أنا بخير والحمد لله

التعليم العالي يعمم على الجامعات بعدم إعلان نتائج القبول في برنامج الموازي

وزير التربية: تحديد ساعة إعلان نتائج التوجيهي مساء الأحد

الأحد، 15-08-2021 11:01 ص

في يوم الذكرى الاولى لوفاة شويكار ابنتها تكشف وصيتها - فيديو

4501135_1544015566


الوكيل الإخباري - كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار، وصية والدتها وسبب رفضها نشر سيرتها الذاتية، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وقالت منة، في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن والدتها لم تكتب مذكراتها أو تترك وصية مكتوبة، وكانت أهم وصية تقولها لها أن تهتم بصحتها لأنها كانت أغلى شيء عندها، وتهتم بأولادها وزوجها.

اضافة اعلان

 

وكشفت منة الله أن الفنانة شويكار لم تقتنع بفكرة تقديم عمل سيرة ذاتية عنها، وكانت تقول دائما إن حياتها ليس بها شيء ليتم تقديمه، مشيرة إلى علاقتها بالفنان فؤاد المهندس وقالت إنه كان بمثابة الأب بالنسبة لها وهو من قام بتربيتها وتعتبر أبناءه أخواتها.

واختتمت حديثها متمنية أن يتم تكريم وتقدير شويكار وفؤاد المهندس لأنهما قامات فنية وقدما الكثير من أجل الفن المصري والعربي.

 

وتوفيت الفنانة المصرية شويكار في 14 آب 2020، وشكلت مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح الثنائيات الفنية في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما سفاح النساء وأخطر رجل في العالم وإجازة غرام ، كما تألقا في مسرحيات أنا فين وانتي فين و سيدتي الجميلة.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
452554Image1-1180x677_d

إياد نصار يعلن اختراق حسابه على تويتر - صورة

image (6)

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا وتوجه طلبا لمن حضر عقد قرانها - صورة

1Le2ze50

سعد مينه ينضم إلى مسلسل الكندوش بجزئه الثاني

220901_13_1629002111

الفنان عبد الكريم القواسمي لـ الوكيل : أنا بخير والحمد لله

2021-07-03_06-03-27_600810-730x438

ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - صور

528348_dreambox-sat.com

ردة فعل مفاجئة من ابن نيللي كريم على زواجها - صورة

أخبار متعلقة
cropped_6729603_1519497011

تطورات الحالة الصحية للفنانة ألفت عمر

image

جميلة عوض تكشف تعرضها للتنمر في طفولتها

10498256-1403246581

نور عمرو دياب تعلن خطوبتها - فيديو

ب

نقل إيمان البحر درويش إلى العناية المركزة